Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek program nedeniyle yarın gece saat 23.00’ten itibaren Cumhuriyet Caddesi, Tren Garı Kavşağı ve çevresindeki bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, ihtiyaç halinde Hipodrom Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi’nin bazı bölümleri de çift yönlü olarak kapatılabilecek. Sürücüler alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek program nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak kapatılacak. Ayrıca, Tren Garı Kavşağı’ndan Kazım Karabekir Caddesi ve Ulaştırma Kavşağı yönlerine bağlanan yan varyantların belirli bölümleri de trafiğe kapalı olacak.

Program süresince gerekli görülmesi halinde, Hipodrom Caddesi’nin Kazım Karabekir Caddesi ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü ile Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ve Celal Bayar Bulvarı arasında kalan kısmı da çift yönlü olarak kapatılabilecek.