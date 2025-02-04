Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan beri kaç deprem oldu? AFAD verileri ürkütüyor

Ege Denizi'nde, 26 Ocak'tan bugün saat 14.00'e kadar 754 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.