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Ege Denizi'nde yine deprem oldu! İzmir ve Muğla'da da hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan açıklama

Ege Denizi'nde yine deprem oldu! İzmir ve Muğla'da da hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan açıklama

Ege Denizi'nde son günlerde peş peşe yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD'a göre, saat 16.00 sıralarında Ege Denizi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Ege Denizi'nde yine deprem oldu. AFAD'a göre, saat 16.00 sıralarında Ege Denizi açıklarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini aktardı. Kandilli Rasathanesi ise bu depremin büyüklüğünü 5.4 olarak duyurdu.

Ege Denizi'ndeki deprem İzmir ve Muğla'da da hissedildi. AFAD'da yer alan bilgiye göre; Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesine 152 kilometre mesafede gerçekleşti. İzmir'e ise 266 kilometre mesafede olduğu kaydedildi. 

Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan beri gerçekleşen deprem sayısı 754'ü geçti. 5.2'lik deprem, Ege Denizi'nde söz konusu tarihten beri gerçekleşen en şiddetli deprem olarak kayda geçti. 

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