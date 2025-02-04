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İBB'den İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı önlem

İBB'den İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı önlem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı.

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İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanmaya karşı mücadelede 11 bin 916 personel ve 3 bin 375 araç görev yapacak.

Kentin 4 bin 140 kilometrelik yol ağında hizmet veren kar küreme ve tuzlama ekipleri, 637 müdahale noktasında hazır bekletilirken, metrobüs güzergahında 44 araç ve iş makinesi hizmet verecek.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde 1551 araç ve iş makinesi görev yapacak.

Tuz depolarında 280 bin ton tuz hazır tutulurken kritik kavşaklar ve yaya noktaları için de 377 kutu ve torba tuz konuldu.

İstanbul genelinde 60 noktada kurulu Buzlanma Erken Uyarı Sistemi ile yollardaki buzlanma riski anında tespit edilecek. 48 çekici ve kurtarıcı araç olası trafik kazalarına ve yolda kalmalara karşı hazırda bekletilecek.

Köy yollarının kapanmaması için kürüme aparatlı 170 traktör muhtarların kontrolüne verilirken, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 520 noktada günlük 2 ton besleyici kuru mama dağıtımı yapıyor.

Sokakta yaşayan vatandaşlar için de iki tesis hazırlanırken, şu an itibarıyla 418 erkek Esenyurt İSTAÇ Eğitim Binası'nda, 79 kadın ise Tuzla'daki Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Merkezi'nin spor salonunda konaklıyor. Evsiz aileler için de anlaşmalı otellerde barınma hizmeti sağlanıyor.

İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları da yoğun kar yağışının yaşanacağı günlerde ek seferler düzenleyecek.

Hazırlıklar test edildi

Öte yandan, kentte beklenen olumsuz hava koşullarına karşı alınan önlemler Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yapılan tatbikatla test edildi.

AKOM merkezli kış tatbikatına, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın yanı sıra kurumun bürokratları ile karla mücadele ekipleri katıldı.

Tatbikatta, araç takip, trafik ve araç kamera sistemleri test edildi. Tatbikat kapsamında, ekipler senaryo gereği trafik kazası sonrası kapanan yolun açılmasına müdahale etti.

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