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Ankara-Şam hattında yeni dönem: Erdoğan, Şara için özel uçak gönderdi

Ankara-Şam hattında yeni dönem: Erdoğan, Şara için özel uçak gönderdi

Türkiye, Suriye ile diplomatik ilişkilerde yeni bir adım atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Ahmed Şara ve heyetini Ankara’ya getirmek için özel uçak tahsis etti.

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Ankara’ya gelmek üzere Şam’dan havalandı. Ancak bu yolculuk sıradan bir ziyaret değildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şara ve heyetini Ankara’ya getirmek için Cumhurbaşkanlığı uçaklarından birini tahsis etti.

Ankara’daki zirvenin en önemli gündem maddeleri arasında PKK’nın tamamen tasfiyesi, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi, işgal altındaki petrol ve gaz kaynaklarının Şam yönetimine devri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki bazı üslerinin yeni düzenlemeye tabi tutulması yer alıyor.


الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان لزيارة الجمهورية التركية الشقيقة#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/yL0f8TqgUl

— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) February 4, 2025
Türkiye’nin bölgesel barış sürecine liderlik ettiği bu yeni dönemde, Suriye’deki istikrarın sağlanması, sınır güvenliğinin garanti altına alınması ve mültecilerin dönüşü için ortak bir yol haritasının oluşturulması bekleniyor.

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