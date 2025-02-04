Antalya'da işçinin feci ölümü

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde kafasına iş makinesinin kepçesi çarpan işçi hayatını kaybetti.

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Kepçe operatörü E.D. (28) ve işçi Ömer Fişne (28), Rasih Kaplan Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki elektrik kablolarının yeraltına alınmasıyla ilgili çalışma yapmaya başladı.

Bu sırada E.D'nin kullandı iş makinesinin kepçesi Fişne'nin kafasına çarptı. Fişne'nin yaralandığı olay sebebiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Fişne, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili E.D. ve arazi çalışmalarından sorumlu personel M.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.D. tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kepçeyi kullanan E.D'nin iş makinesi operatörlük belgesinin bulunmadığı iddia edildi.