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Fahrettin Altun'dan açıklama! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

Fahrettin Altun'dan açıklama! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin, "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak." ifadelerini kullandı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak işbirlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Bu minvalde Almanya'daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacak. Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz."

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