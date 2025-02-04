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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından 3. transferini yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün, transferi için 2.5 milyon euro ödeyeceği futbolcu İstanbul’a geldi.

Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22.haftasının kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK’yı Ahmed Kutucu’nun attığı golle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım ligdeki puanını 57’ye çıkardı. Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak

Galatasaray rotasını Türkiye Kupası C Grubu 3.haftasında oynayacağı Boluspor maçına çevirirken kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları da sürüyor.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak

Şimdiye kadar Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu ve Milan’dan Alvaro Morata’yı kadrosuna katan Galatasaray bir transferi daha bitirdi.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak

Ertan Süzgün’ün haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers’ta forma giyen Mario Lemina’nın transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.

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