Galatasaray bir transferi daha bitirdi! Kasadan 2.5 milyon euro çıkacak
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından 3. transferini yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün, transferi için 2.5 milyon euro ödeyeceği futbolcu İstanbul’a geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22.haftasının kapanış maçında deplasmanda Gaziantep FK’yı Ahmed Kutucu’nun attığı golle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım ligdeki puanını 57’ye çıkardı. Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6’ya çıkardı.
Galatasaray rotasını Türkiye Kupası C Grubu 3.haftasında oynayacağı Boluspor maçına çevirirken kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları da sürüyor.
Şimdiye kadar Eyüpspor’dan Ahmed Kutucu ve Milan’dan Alvaro Morata’yı kadrosuna katan Galatasaray bir transferi daha bitirdi.
Ertan Süzgün’ün haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers’ta forma giyen Mario Lemina’nın transferi için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı.