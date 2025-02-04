AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı belirtildi.

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İstanbul'a beklenen kar geliyor. Sibirya soğukları bugünden itibaren etkili olurken, beklenen karlı hava uzun zamandır güneşin etkisini gösterdiği Marmara'ya bu hafta giriş yapıyor..

İSTANBUL'A ÇARŞAMBA KAR GELİYOR

Meteoroloji tarafından 40 kent için kar yağışı uyarısı yapılırken, İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda yetkililer kara karşı önlemlerini almaya başlarken, İstanbulluları da uyarıyor..

AKOM'DAN UYARI

Son açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

SICAKLIKLAR 4 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

AKOM'un açıklamasında, hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM'un açıklamasına göre, çarşamba günü (5 Şubat) öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar (7 Şubat) İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.