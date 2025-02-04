BIST 9.807
DOLAR 35,93
EURO 37,33
ALTIN 3.285,15
HABER /  GÜNCEL

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor

AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı belirtildi.

Abone ol

İstanbul'a beklenen kar geliyor. Sibirya soğukları bugünden itibaren etkili olurken, beklenen karlı hava uzun zamandır güneşin etkisini gösterdiği Marmara'ya bu hafta giriş yapıyor..

İSTANBUL'A ÇARŞAMBA KAR GELİYOR

Meteoroloji tarafından 40 kent için kar yağışı uyarısı yapılırken, İstanbul'da da çarşamba gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda yetkililer kara karşı önlemlerini almaya başlarken, İstanbulluları da uyarıyor..

AKOM'DAN UYARI

Son açıklama İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) geldi.

SICAKLIKLAR 4 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

AKOM'un açıklamasında, hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM'un açıklamasına göre, çarşamba günü (5 Şubat) öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar (7 Şubat) İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri açıklaması: Yaygınlaşması için...
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri açıklaması: Yaygınlaşması için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ahmed Şera görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ahmed Şera görüşmesi başladı
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor
AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor
Antalya'da işçinin feci ölümü
Antalya'da işçinin feci ölümü
Ankara-Şam hattında yeni dönem: Erdoğan, Şara için özel uçak gönderdi
Ankara-Şam hattında yeni dönem: Erdoğan, Şara için özel uçak gönderdi
Fahrettin Altun'dan açıklama! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Fahrettin Altun'dan açıklama! Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Türkiye'ye geliyor
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: 2025 yılı itibarıyla KKM mekanizması tamamen bitecek
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar: 2025 yılı itibarıyla KKM mekanizması tamamen bitecek
Ege Denizi'nde yine deprem oldu! İzmir ve Muğla'da da hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
Ege Denizi'nde yine deprem oldu! İzmir ve Muğla'da da hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan açıklama
İBB'den İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı önlem
İBB'den İstanbul'da beklenen kar yağışına karşı önlem
Bilecik'te bir kadın ve eşini alıkoyup, polise silah doğrultan şüpheli etkisiz hale getirildi
Bilecik'te bir kadın ve eşini alıkoyup, polise silah doğrultan şüpheli etkisiz hale getirildi
Özgür Özel: Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız
Özgür Özel: Erken seçimin adayı erken belirlenir, erkenden yola çıkacağız