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Bolu yangınında müfettiş raporları tamamlandı!

Bolu yangınında müfettiş raporları tamamlandı!

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Müfettişler Bolu Belediyesiyle ilgili raporu 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresiyle ilgili raporu 31 Ocak'ta savcılığa verdi.

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Müfettişlerin Bolu Belediyesiyle ilgili raporu 28 Ocak'ta, İl Özel İdaresiyle ilgili raporu 31 Ocak'ta savcılığa verdiğini duyurdu.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

21 Ocak Salı günü Kartalkaya’da meydana gelen yangında maalesef 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milletçe yüreğimiz yandı. Yangının hemen ardından görev alanımızla ilgili İçişleri Bakanlığı olarak iki Mülkiye Müfettişi görevlendirdik ve derhal inceleme çalışmalarına başladılar. Müfettişlerimiz; Bolu Belediyesi ile ilgili raporunu 28 Ocak 2025 tarihinde (7. gün), İl Özel İdaresi ile ilgili raporunu ise 31 Ocak 2025 tarihinde (10. gün) tamamladı ve Bolu Valiliğine teslim etti. Bolu Valiliğimiz de müfettiş raporlarını Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilk günden itibaren ifade ettikleri gibi, yangında ihmali olanlar, milletimizin yüreğini yakanlar hak ettikleri cezaları çekecekler. Bu vesileyle yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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