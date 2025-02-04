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Gazze'den ateşkes duyurusu! Sürpriz gelişmeyi resmen ilan ettiler

Gazze'den ateşkes duyurusu! Sürpriz gelişmeyi resmen ilan ettiler

İsrail ve Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelere başladığı bildirildi.

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Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den sonra mutabık kalınan en uzun süreli ateşkes ve esir takası anlaşmasında sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelerin resmen başladığını duyurdu.

'ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINA DAİR MÜZAKERELER BAŞLADI'

"Ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını" ifade eden Kanu, İsrail'in anlaşmanın insani yönüne ilişkin protokolü engellemek ve uygulanmasına engel olmak ve geciktirmek için çalıştığını vurguladı.

Barınma ve yardımın Filistin halkı için acil bir insani sorun olduğuna dikkati çeken Kanu, "Halkımızın, İsrail tarafından bunun geciktirilmesine ve engellenmesine tahammülü yoktur. Bu devasa yıkımın ardından hastanelerin kurulması, yolların ve su kuyularının yeniden imarı Gazze'yi yeniden hayata döndürecektir" değerlendirmesinde bulundu.

'İSRAİL BATI ŞERİA'DA DA BAŞARISIZ OLACAK'

Batı Şeria'daki gelişmelere de değinen Kanu, şunları kaydetti:

"Filistinlilerin kendini savunma hakkı vardır, Batı Şeria'da artan saldırganlığa karşı Tubas'ın doğusundaki Teyasir kontrol noktasındaki operasyon gerçekleşmiştir.

İşgal güçlerinin hesaba çekilmekten uzak olması ve uluslararası suskunluk, İsrail'e Gazze'den sonra da bir katliam savaşı yapmaya cesaret veriyor."

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri, haklarından mahrum etme çabalarının boşa çıkacağını dile getiren Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, Gazze'de başarısız olan İsrail'in Batı Şeria'da da kesinlikle başarılı olamayacağını belirterek, "Savaş, irade savaşıdır" ifadesini kullandı.

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