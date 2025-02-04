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Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 3 Kasım 2022 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın naaşına ulaşıldığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan askerin naaşına ulaşıldığını açıkladı.

ŞEHİDİN NAAŞINA 25 OCAK'TA ULAŞILDI

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek 03 Kasım 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna'nın aziz naaşına 29 Ocak 2025 tarihinde ulaşılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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