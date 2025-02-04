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Sergen Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçındaki performansını yorumlayan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların sergilediği oyunu eleştirdi.

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK maçındaki performansına dair konuşan Sergen Yalçın çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Sarı-kırmızılıların Gaziantep'te oyun olarak yetersiz kaldığının altını çizen Sergen Yalçın, "Galatasaray, sürekli Osimhen'e uzun top atarak oynadı. Galatasaray'ın oyun anlayışı bu değil. Ben Galatasaray'ı ilk defa böyle gördüm. Sürekli Osimhen üzerinden bir maç seyrettik. Arkaya depar atmaktan, hava topuna çıkmaktan yoruldu çünkü başka hiçbir oyun yok" dedi.

"BU OYUNLA 3 PUAN ALTIN"

Kötü oyuna rağmen alınan 3 puan için tebrik eden deneyimli teknik adam, "Gaziantep'in gol atamaması enteresan, Kaç tane atamadılar 2. yarıda? 1-2 tane Muslera kurtardı, bir tane 2. yarının başında kafayla bomboş kaleye atamadılar. 1-0, bu oyunla 3 puan altın. Hiçbir şey oynamadığın bir gecede böyle bir maçtan 3 puanla dönmek Galatasaray için büyük başarı" ifadelerini kullandı.

"SEZONUN EN ZOR MAÇLARINDAN BİRİ"

Galatasaray'ın Rizespor maçında puan kaybedebileceğini söyleyen Sergen Yalçın, "Böyle giderse kesin takılacaklar bir yerde. Haftaya Adana Demirspor ile oynuyorlar kolay bir maç görünüyor. Sonra Çaykur Rizespor maçı var sezonun en zor maçlarından biri olur o deplasman" sözlerini sarf etti.

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