Federaller Trump'ın tazminat teklifini 'kabul etti' iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaş tutarında tazminat teklifinin 20 bin çalışan tarafından kabul edildiği ve sayının artabileceği iddia edildi.

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Axios'un üst düzey hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, bu sayının federal iş gücünün yaklaşık yüzde 1'ine tekabül ettiği belirtildi.

Beyaz Saray'ın kendi istekleriyle 6 Şubat'a kadar görevlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat ödeme teklifiyle esasen federal iş gücünün yaklaşık yüzde 5 ila 10'unu hedef aldığı ifade edildi.

ABD yönetiminin söz konusu teklifini yaklaşık 20 bin federal çalışanın kabul ettiği, 6 Şubat'a kadar bu sayının artabileceği iddia edildi.

"Daha fazla kişinin kabul etmesini bekliyoruz." ifadesini kullanan yetkili, Trump hükümetinin aynı zamanda bir süreliğine personel alımını dondurma planını da uygulamaya çalıştığını belirtti.

Söz konusu uygulamayı eleştirenler, bunun yasa dışı olduğuna ve tazminatın ödeneceğine dair bir güvence bulunmadığına işaret ediyor. Trump hükümeti ise söz konusu iddiaları reddederek, amaçlarının "federal hükümeti" tekrar yapılandırmak olduğunu vurguluyor.

Diğer taraftan The Hill'in haberine göre, ABD Çevre Koruma Ajansı da 1000'den fazla çalışanına mesaj göndererek, "hemen kovulmaya tabi olabileceklerini" bildirdi.

Mesajda, söz konusu çalışanlara, "Deneme sürecindeki bir çalışan olarak, Ajansın sizi derhal işten çıkarma hakkı bulunmaktadır." denildi.

ABD HÜKÜMETİNDEN TEKLİF

Trump hükümeti, 6 Şubat'a kadar işlerinden ayrılacak tüm federal çalışanlara 7 aylık maaşları tutarında tazminat teklif eden e-postalar göndermişti.

Kovid-19 salgınından bu yana uzaktan çalışan federal personelin büyük çoğunluğunun haftanın 5 günü fiziksel olarak ofislerine dönmeleri gerektiği belirtilen notta, "Yasa dışı davranışlarda bulunan ya da diğer suistimallere karışan çalışanlara, fesih de dahil soruşturma için öncelik verilecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, göreve gelmesinin ardından federal hükümet çalışanlarının ofislerine tam zamanlı şekilde dönmelerini gerektiren kararnameyi imzalamıştı.