Beşiktaş - Kırklarelispor / Canlı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor.

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 2. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, sahasında Kırklarelispor'u ağırlıyor.

Beşiktaş 0 - 0 Kırklarelispor

6'Kırklarelispor'un top kaybı sonucu topu kazanan Semih Kılıçsoy'a müdahale geldi. Top dışarıya çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

4'TEHLİKELİ ATAK! Kırklarelispor'un top kaybı sonucu topu kazanan Mustafa Hekimoğlu, sağ koridordan ceza alanına girdi ve şutu çekti fakat şut yan ağlarda kaldı.

1'Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Beşiktaş - Kırklarelispor ilk 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Oxlade-Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih, Mustafa Hekimoğlu

Kırklarelispor: Mızhat Burak, Raşit, Bedirhan, Erdoğan, Oğuz, Erdem, Semih, Taşkın, Okan, Eray, Denizhan

OLE GUNNAR SOLSKJAER'İN İLK KUPA SINAVI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Ole Gunnar Solskjaer, ilk defa Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk haftada oynanan Sivasspor deplasmanında takımın başında Serdar Topraktepe yer alırken, deneyimli çalıştırıcının Kırklarelispor karşısından nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Beşiktaş ile 3 maça çıkan Solskjaer, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK OYUNCULAR DİKKAT ÇEKİYOR

Kırklarelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Necip, Paulista, Tayyip Talha ve Emrecan'ın yanı sıra tedavisi devam eden Zaynutdinov da kupa maçında forma giymeyecek. Öte yandan, Monaco'ya kiralanan Al Musrati ile sözleşmesi feshedilen Ndour da Ziraat Türkiye Kupası maçında yer almayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında karşı karşıya gelecek Beşikltaş ile Kırklarelispor ikinci randevularına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce hazırlık maçında kozlarını paylaşan ekipler, 1 Ağustos 2012 tarihinde mücadele etmişti. Bu karşılaşmadan Beşiktaş 7-1 gibi farklı bir skorla üstün ayrılırken, 4 Şubat Salı günü oynanacak karşılaşmada nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı heyecanla bekleniyor.

OLİMPİYAT STADYUMU'NDA 2 MAÇ 2 KUPA

Kırklarelispor ile oynamaya hazırlanan Beşiktaş'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaşanan ilginç istatistik dikkatlerden kaçmadı. Bu stadyumda oynadığı son iki karşılaşmada 2 kupa kazanmayı başararan siyah-beyazlılar, Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı. 11. kez kupaya ulaşmayı başaran Kara Kartal, Bu sezon başında ise Süper Kupa'da yine aynı statta Galatasaray ile karşılaşarak mücadeleden 5-0 üstün ayrılmayı başarmıştı.