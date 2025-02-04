Trump, İran'a yönelik kararnameyi imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran'a maksimum baskı' politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.Abone ol
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.
Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı.
İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.
"İran nükleer silaha sahip olamaz" diyen Trump, İran'ı petrol konusunda da uyardı:
"İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz."