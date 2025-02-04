İstanbul'da kar alarmı! THY seferleri peş peşe iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat tarihleri için planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ve 6 Şubat tarihli birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY SEFERLERİNE KAR ENGELİ
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi X hesabından yaptığı duyuruda
"Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.
Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.