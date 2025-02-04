BIST 9.807
DOLAR 35,93
EURO 37,34
ALTIN 3.285,87
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da kar alarmı! THY seferleri peş peşe iptal edildi

İstanbul'da kar alarmı! THY seferleri peş peşe iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 5-6 Şubat tarihleri için planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini bildirdi.

Abone ol

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ve 6 Şubat tarihli birçok seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY SEFERLERİNE KAR ENGELİ

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün resmi X hesabından yaptığı duyuruda

"Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Federaller Trump'ın tazminat teklifini 'kabul etti' iddiası
Federaller Trump'ın tazminat teklifini 'kabul etti' iddiası
Gazze'den ateşkes duyurusu! Sürpriz gelişmeyi resmen ilan ettiler
Gazze'den ateşkes duyurusu! Sürpriz gelişmeyi resmen ilan ettiler
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı
Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı
Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir
Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir
Bolu yangınında müfettiş raporları tamamlandı!
Bolu yangınında müfettiş raporları tamamlandı!
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri açıklaması: Yaygınlaşması için...
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri açıklaması: Yaygınlaşması için...
Erdoğan'dan Ahmed Şara ile görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok
Erdoğan'dan Ahmed Şara ile görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor
AKOM İstanbulluları uyardı! Beklenen kar yağışı çok şiddetli geliyor