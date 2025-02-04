BIST 9.807
DOLAR 35,93
EURO 37,34
ALTIN 3.285,87
HABER /  POLİTİKA

Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Suriye Geçici Hükümeti Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.

Abone ol

Emine Erdoğan, Suriye Geçici Hükümeti Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi’yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum.

İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk.

Bilhassa, dünyanın her yerinde savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük.

Suriye’nin yeniden inşası ve yaraların sarılma sürecinde eskiden olduğu gibi bugün de Suriye halkının yanında olduğumuzu belirttim.

Barış ve istikrarın hâkim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyor, bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum." 

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da kar alarmı! THY seferleri peş peşe iptal edildi
İstanbul'da kar alarmı! THY seferleri peş peşe iptal edildi
Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Türk askerinin Aden Körfezi ve Somali'deki görev süresi 1 yıl daha uzatıldı
Federaller Trump'ın tazminat teklifini 'kabul etti' iddiası
Federaller Trump'ın tazminat teklifini 'kabul etti' iddiası
Gazze'den ateşkes duyurusu! Sürpriz gelişmeyi resmen ilan ettiler
Gazze'den ateşkes duyurusu! Sürpriz gelişmeyi resmen ilan ettiler
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Sergen Yalçın, Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı
Üç sene önce şehit olan askerin naaşına ulaşıldı
Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir
Moriwaki'den Ege Denizi uyarısı: 7 üzeri bir deprem meydana gelebilir
Bolu yangınında müfettiş raporları tamamlandı!
Bolu yangınında müfettiş raporları tamamlandı!
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor
AKOM'dan İstanbul'a uyarı: Yoğun kar geçişleri bekleniyor
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri açıklaması: Yaygınlaşması için...
Bakan Işıkhan'dan çalışma saatleri açıklaması: Yaygınlaşması için...
Erdoğan'dan Ahmed Şara ile görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok
Erdoğan'dan Ahmed Şara ile görüşme sonrası kritik mesaj: Suriye'de teröre yer yok
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı