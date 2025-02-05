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Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra 8 Süper Lig takımı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanan maçta "bilinçli kart görmesi" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği, çeşitli sebeplerle Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bellona Kayserispor, Adana Demirspor, Göztepe, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yi disipline gönderdi.

Müşavirlik, Süper Lig kulüplerinin yanı sıra Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut ile Karadeniz ekibinin futbolcuları Rachid Ghezzal ile Ibrahim Olawoyin'i de disipline sevk etti.

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