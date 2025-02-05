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Alışveriş merkezindeki kuyumcuyu soydu! 3 gün havalandırma boşluğunda saklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alışveriş merkezindeki kuyumcuyu soydu! 3 gün havalandırma boşluğunda saklandı

 Adana'da alışveriş merkezindeki kuyumcudan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli, 3 gün saklandığı havalandırma boşluğundan çıkıp kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Şubat'ta alışveriş merkezindeki kuyumcudan ilk belirlemelere göre 3 kilogram altın ve 100 bin lira çaldıktan sonra kaçan şüphelinin havalandırma boşluğunda saklandığını tespit etti.

Alışveriş merkezinin tüm giriş ve çıkışlarının kapatılmasının yanı sıra bağlantılı yollarında da önlem alan ekipler, gün boyunca olumsuzluk yaşanmaması için de çalışma yürüttü.

AFAD ekiplerinin teknik destek verdiği çalışmalarda ekipler, şüpheliyi bulmak için iş yeri krokisinin incelenmesinin ardından havalandırmaya girerek arama yaptı.

 Havalandırmadan çıkıp kaçarken yakalandı

Şüpheli havalandırma boşluğundan zemin kattaki bir iş yerine atladı. İş yerinin kapısından koşarak çıkan zanlı kaçmak istediği sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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