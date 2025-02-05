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Kartalkaya'daki otel yangını! 2 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kartalkaya'daki otel yangını! 2 şüpheli gözaltına alındı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal gözaltına alındı.

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bal gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce 28 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 19'u tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 kişi serbest bırakılmıştı.

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Foto Galeri Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelin içi görüntülendi! Kahreden görüntüler Galeriye Gözat
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