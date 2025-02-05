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UTTS çipi iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

UTTS çipi iddialarıyla ilgili İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) İsrail menşeili çip kullanılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Açıklamada, sistemin tamamen yerli ve milli firmalar tarafından geliştirildiği vurgulandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'İsrail’in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipini araçlara takacaklar' iddiası doğru değildir" denildi.

DMM tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'İsrail’in ürettiği UTTS çipini araçlara takacaklar' iddiası doğru değildir. Bu sistem için İsrail ve Kanada menşeili ekipmanların kullanılması kesinlikle söz konusu değildir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sistem ekipmanlarının temini konusunda İstanbul Bilişim Vadisinde bulunan yerli bir firmayla anlaşmaya varmıştır. UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetleri yüzde 100 Türk sermayeli, yerli ve milli bir firma tarafından yürütülmektedir. UTTS’de kullanılan donanımla ilgili herhangi bir güvenlik sorunu bulunmamakta olup, yazılım geliştirmeleri Türk mühendisler tarafından yapılmaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

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