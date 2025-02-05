BIST 9.807
DOLAR 35,94
EURO 37,35
ALTIN 3.305,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

90 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
90 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü

 Tunceli'de evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen ve ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Abone ol

Karşılar köyünde yaşayan 90 yaşındaki Hatice Boztaş, temizlemek için bahçesindeki ceviz ağacı yapraklarını yaktı. Boztaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip ateşin üzerine düştü.

Yaşlı kadının yanarak ağır yaralandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Boztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Boztaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik "Gürz-44" operasyonlarında 164 şüpheli yakalandı
Araba satanlar dikkat artık mecburi oldu; yeni dönem başlıyor...
Araba satanlar dikkat artık mecburi oldu; yeni dönem başlıyor...
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 33 yaralı
Boynunuzda şişlik mi fark ettiniz? O hastalığın habercisi olabilir!
Boynunuzda şişlik mi fark ettiniz? O hastalığın habercisi olabilir!
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD Başkanı Trump: "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak"
ABD Başkanı Trump: "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak"
Kartalkaya'daki otel yangını! 2 şüpheli gözaltına alındı
Kartalkaya'daki otel yangını! 2 şüpheli gözaltına alındı
Alışveriş merkezindeki kuyumcuyu soydu! 3 gün havalandırma boşluğunda saklandı
Alışveriş merkezindeki kuyumcuyu soydu! 3 gün havalandırma boşluğunda saklandı
Son 24 saatte 313 deprem! İzmir ve Muğla gibi illerde deprem riski var mı?
Son 24 saatte 313 deprem! İzmir ve Muğla gibi illerde deprem riski var mı?
Yusuf Tekin: Öğretmen ataması son defa KPSS ile yapılacak
Yusuf Tekin: Öğretmen ataması son defa KPSS ile yapılacak