90 yaşındaki kadının akıllara durgunluk veren ölümü

Tunceli'de evinin bahçesinde yaktığı ateşin üzerine düşen ve ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.Abone ol
Karşılar köyünde yaşayan 90 yaşındaki Hatice Boztaş, temizlemek için bahçesindeki ceviz ağacı yapraklarını yaktı. Boztaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri söndürmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip ateşin üzerine düştü.
Yaşlı kadının yanarak ağır yaralandığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Boztaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Boztaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.