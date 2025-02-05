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HABER /  DÜNYA

Ünlü kozmetik firması binlerce çalışanını işten çıkaracak!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ünlü kozmetik firması binlerce çalışanını işten çıkaracak!

Amerikan kozmetik şirketi Estee Lauder, yeniden yapılandırma kapsamında çalışan sayısını 5 bin 800 ila 7 bin arasında azaltmayı planladığını açıkladı.

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Estee Lauder, sürdürülebilir satış büyümesini geri kazanmak ve daha güçlü karlılık elde etmek amacıyla "Beauty Reimagined" stratejik vizyonunu başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılacak, tüketicileri işin merkezine koymak, yenilikler yapmak, yatırımları artırmak, verimlilikle sürdürülebilir büyümeyi desteklemek gibi çalışmalardan bahsedildi.

Estee Lauder'ın yeniden yapılandırma programı dahil kar iyileştirme ve büyüme planını genişlettiği ifade edilen açıklamada, plan çerçevesindeki eylemlerin 2027 mali yılında tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, yeniden yapılandırma kapsamında şirketin pozisyonlarında 5 bin 800 ila 7 bin arasında azalma tahmin ettiği belirtilerek, bunun 2026 mali yılının sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Şirketin Asya seyahat perakende işindeki zorluklar, Çin ve Güney Kore'deki düşük tüketici güveni ve gelişen küresel jeopolitik belirsizliğe işaret edilen açıklamada, yakın vadede oynaklığın devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şirketin 2025 mali yılının üçüncü çeyreğinde satışlarında yüzde 10 ila yüzde 12 azalış beklediği bildirildi.

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