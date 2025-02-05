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Valilik kararı duyurdu! Taşımalı eğitime kar engeldi

Valilik kararı duyurdu! Taşımalı eğitime kar engeldi

Konya'nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim öğrencileri için eğitime bugün ara verildi.

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Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek ve meydana gelebilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Hadim ve Güneysınır ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda taşımalı eğitim gören öğrenciler için bugün eğitim öğretime ara verildi."

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