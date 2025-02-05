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İstanbul'da beyzbol sopası ile cinayet

Büyükçekmece'de kafasına beyzbol sopası darbesi aldığı kavga sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

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Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 Şubat günü, minibüsçülük yapan Nihat B. (61) ile Çağlar U. (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çağlar U, elindeki beyzbol sopasıyla Nihat B'nin kafasına vururken, kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kavgadan bir süre sonra fenalaşan Nihat B, kalp krizi şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Çağlar U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Nihat B'nin kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan, beyzbol sopalı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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