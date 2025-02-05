Fenerbahçe'de Mourinho'dan şok karar! Yeni transfer imzası kurumadan gidiyor
Fenerbahçe’de kadro yapılanması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Mourinho'nun verdiği kararın ardından yeni transfer edilen yıldız futbolcunun takımdan kiralık olarak gönderilecek.
Fenerbahçe’de kadro yapılanması kapsamında flaş bir gelişme yaşandı. Mourinho’nun verdiği kararın ardından yeni transfer edilen yıldız futbolcunun takımdan kiralık olarak gönderilecek.
Transfer dönemini de hareketli geçiren Fenerbahçe, kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimović ile güçlendirdi.
Fenerbahçe bir fırsat transferi olursa yapmayı hedeflerken yeni transfer edilen yıldız futbolcuyla alakalı şok bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre yabancı futbolcu sayısı 15 olan Fenerbahçe, yabancı kuralı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na 14 futbolcu bildirecek. Bu kapsamda bir isim liste dışı kalacak.
Mimovic kiralanacak
Buna göre Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız takımından transfer edilen 20 yaşındaki sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic’i kiralama kararı aldı. Genç sağ bekin Türkiye’de bir takıma ya da transferin açık olduğu ülkelerden birine 6 aylığına kiralık verilmesi planlanıyor.