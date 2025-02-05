Fenerbahçe'de Mourinho'dan şok karar! Yeni transfer imzası kurumadan gidiyor

Fenerbahçe bir fırsat transferi olursa yapmayı hedeflerken yeni transfer edilen yıldız futbolcuyla alakalı şok bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre yabancı futbolcu sayısı 15 olan Fenerbahçe, yabancı kuralı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na 14 futbolcu bildirecek. Bu kapsamda bir isim liste dışı kalacak.



