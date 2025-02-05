Depremin yıldönümünde tedirgin eden çatırtılar: 5 katlı bina boşaltıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 5 katlı bir apartmanın kolonlarından çatırtı sesleri geldi. Tedirgin eden olay sonrası bina boşaltılırken polis bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Abone ol

Haliliye ilçesindeke Selahaddin Eyyübiye Mahallesi'nde yaşanan olayda 5 katlı Saray Apartmanı'nın kolonlarından gelen sesler üzerine bina boşaltıldı.

Bölgeye polis, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi, bina etrafındaki araçlar kaldırılarak güvenlik şeridi çekildi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde korkutan olay sonrası bölgede güvenlik önlemi alınarak yaşanabilecek bir facianın önüne geçildi.

KOLONLARDAN GELEN ÇATIRTI SESLERİ

Mahalle sakinlerinden Yılmaz Baydil, kolonlarından gelen sesler üzerine binanın boşaltıldığını belirterek, "Bina sakinleri tarafından içeriden ve kolonlardan sesler geldiğini duyurdular. Güvenlik güçlerini aradılar. Emniyet ve zabıtalar geldi. Polisler tarafından bina boşaltıldı. Yarın ekipler gerekli kontrolleri yaptıktan sonra bina sakinlerine gerekli bilgiyi verecekler" ifadelerini kullandı.