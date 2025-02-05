Işıkhan'dan mesai saatleri açıklaması: Esnek ve hibrit çalışma modeli geliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışma saatleri ve istihdam modellerinde değişiklik yapılacağını duyurdu. Esnek mesai, hibrit ve uzaktan çalışma modelleri için yasal çerçeve hazırlanacak. Çalışan hakları korunarak iş-yaşam dengesi güçlendirilecek, iş yerinde mobbing ve tükenmişlik sendromunu önleyecek uygulamalar teşvik edilecek.

Abone ol

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatleri ve istihdam modellerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması için düzenlemeler yapılacağını belirterek, bilişim, finans, eğitim ve hizmet sektörlerinde hibrit ve uzaktan çalışma sistemlerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçevenin hazırlanacağını duyurdu.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Işıkhan, uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkilerinin dikkate alınarak çalışma süreleriyle ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını vurguladı. Çalışanların verimliliğini artırmak ve iş-yaşam dengesini güçlendirmek amacıyla tükenmişlik sendromunu önleyici uygulamaların teşvik edileceğini aktaran Bakan, mobbing ve benzeri olumsuz işyeri uygulamalarına da kesinlikle izin verilmeyeceğini söyledi.

Işıkhan ayrıca, esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerinin sektör bazında ele alınacağını ve bu kapsamda yeni düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Öte yandan, İŞKUR üzerinden başlatılacak yeni istihdam programına da değinen Bakan, hane geliri asgari ücretin üç katının altında olan öğrencilerin programa başvurabileceğini belirterek, başvuruların İŞKUR mobil uygulaması üzerinden alınacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatında yeni modellerin ortaya çıkması kaçınılmaz. Birincisi esnek çalışma ve hibrit modellerin yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Bilişim, finans, eğitim, hizmet sektöründe hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yerleşmesi amacıyla yasal çerçeveyi hazırlayacağız. Uzaktan çalışmanın işçi hakları üzerindeki etkileri göz önüne alarak çalışma süreleriyle ilgili düzenlemeler gerçekleştirilecek.



Son olarak iş yaşam dengesinin güçlendirilmesi için çalışanların verimliliğini artıracak, tükenmişlik sendromunu önleyecek yeni uygulamalar teşvik edilecektir.

İş yerinde mobbing gibi uygulamalara izin verilmeyecek. Çalışma saatleri de esnek mesai düzenlemeleri ve kısmi çalışma alternatiflerini sektör bazında ele alarak tekrar düzenleme içerisinde bulunacağız.

İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuruları alacağız. Hane geliri asgari ücretin 3 katının altında olan öğrenciler bu programa başvurabilecekler. Programımızın gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

BELEDİYELERİN SGK'YA OLAN BORÇLARI

Işıkhan, belediyelerin SGK'ya olan borçlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Işıkhan, borçların uzun süredir gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bir yılı aşkın süredir belediyelerimizin SGK'ya ödenmemiş prim borçlarını dile getiriyoruz. Ancak konu öyle bir noktaya ulaştı ki artık sürdürülemez hale geldi. Borçlar ana paranın çok üzerinde artış gösterdi. Biz de sosyal medya ve çeşitli platformlardan çağrılar yaparak belediyelerimizi bu borçları ödemeye davet ediyoruz."

En borçlu belediyeleri açıkladıklarında özellikle CHP’li belediyelerden yoğun tepki aldıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, "Biz SGK olarak alacaklarımızı ve belediyelerin prim borçlarını, adeta bir röntgen filmi çeker gibi kamuoyuyla paylaştık. Ancak bu durum ifade edildiğinde, CHP’li belediyelerden sürekli bir reaksiyonla karşılaştık," dedi.

Bakan Işıkhan, tüm belediyelere SGK prim borçlarının ödenmesi noktasında çağrıda bulunmaya devam ettiklerini vurguladı.

BELEDİYELERİN BORÇLARI 162 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Işıkhan, "Türkiye'de 30 büyükşehir, 51 il ve 920 ilçe belediyesi bulunmakta. Belde belediyelerini de saydığımızda yaklaşık 1405 belediyemiz var. Bu konuyu geçen sene gündeme getirdiğimizde saygıdeğer cumhurbaşkanımız da defaten ifade etti. Tüm bu belediyelerimizin borçları 96 milyar liraydı. Yıl sonunda rakama dikkatinizi çekmek isterim, 160 milyara ulaşmış durumda. Ocak ayı itibariyle de bu rakamın 162 milyara ulaştığını da söyleyebiliriz." dedi.

"BELEDİYELERDEN ŞEFFAFLIK ÇABALARI VE CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT BORÇLAR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin açıklamalarına devam etti. Bakan Işıkhan, SGK'ya olan borçların ödenmesi için belediyelerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve belediyelerin, kamuoyunda daha şeffaf görünmek için çeşitli teklifler sunduğunu belirtti.

"Birçok belediye, haklarını savunabilmek amacıyla SGK'ya ipotekli ve hacizli gayrimenkuller teklif etti. Ancak mevzuat gereği bu teklifleri kabul etmemiz mümkün değildi ve kendilerine durumu ifade ettik," diyen Bakan Işıkhan, bu süreçte şeffaflık adına yapılan çabaları aktardı.

Bakan Işıkhan, SGK borçlarıyla ilgili olarak CHP Genel Başkanı'nın önceki açıklamalarında verdiği rakamların yanlış olduğunu ve bu hesapların kamuoyuna doğru bir şekilde duyurulduğunu belirterek, "Bu tür yanlış hesaplamaları ve yalanları defalarca dile getirdik," dedi.

"BELEDİYELERİN BORÇ ÖDEMEME ALIŞKANLIKLARI SÖZ KONUSU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarını ödememek konusunda yaşanan alışkanlıkları ele alarak, belediyelerden sağlanan tahsilat oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti. Işıkhan, SGK'nın genel olarak işverenlerden tahsilat oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu, ancak belediyelerden elde edilen tahsilat oranının sadece yüzde 44 olduğuna dikkat çekti.

Bakan Işıkhan, bu düşük oranların SGK olarak hareket etmelerini ve bu durumu kamuoyuna duyurmalarını motive ettiğini vurgulayarak, "Belediyeler borçlarını ödemedikleri için bu durumu sıkça dile getiriyoruz," dedi.

Ayrıca, SGK olarak her zaman sosyal devlet olma gereği ve adil bir yaklaşım doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Işıkhan, "Tüm belediyelerimize eşit mesafede ve adil bir uygulama yapıyoruz. Borcunu ödemek isteyen belediyelerimize kapımız sonuna kadar açık," şeklinde açıklama yaptı.

"Kamu yararı ve şeffaflıkla belediyelerin borç durumunu açıkladık"

Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin geçtiğimiz iki hafta içinde kendilerini ziyaret ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, Bakanlık olarak siyasi tartışmalara girmediklerini, kamu yararını gözeterek hareket ettiklerini vurguladı. Özellikle çalışanların hakları, emeklilerin durumu ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği konularında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Işıkhan, kamuoyuna doğru olmayan bilgilerin aktarılmadığını belirterek, belediyelerin borçlarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğini de dile getirdi. "Belediyelerimizin borçlarını madde madde açıkladık," şeklinde konuştu.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİTLENDİRME BAŞVURUSUNDA BULUNDU"

Işıkhan, "Bunun yanında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bizim bu yayınları yapmamızın da bir artısı oldu. Geçen hafta bir adım attığını gördük. Özellikle prim borçlarının ödenmesi noktasında yaklaşık 8,5 milyarlık olan borcunu taksitlendirme başvurusunda bulundu ve yasal anlamda da gereken peşinatı Ankara Büyükşehir Belediyesi yatırdı. Ayrıca daha önce ifade etmiştim. Bize sürekli hacizli gayrimenkuller teklif etmişti Ankara Büyükşehir Belediyesi. Bu hacizlerin kaldırıldığı gayrimenkulleri bize teklif ettiler ve SGK olarak da bunu biz SGK yönetim kurulunda gündeme getireceğiz ve inşallah olumlu bir şekilde de sonuçlanması noktasında gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı

"BELEDİYELERE BORÇLARINI ÖDEME NOKTASINDA SON BİR ÇAĞRI"

Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarının ödenmesi için son bir çaba gösterdiklerini belirterek, bu süreçte adım atan tüm belediyelere teşekkür etti. Işıkhan, şubat ayının ortasında Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyeler ve bağlı şirketlerinin prim borçlarının kaynaktan kesilmesine başlanacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan, belediye başkanlarına çağrıda bulunarak, borçlarını ödememiş olanların Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ile iletişime geçmelerini istedi. Aksi takdirde borçların artarak sürdürülebilir olmaktan çıkacağı uyarısında bulundu.