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Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi: Yapacağı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Eren Elmalı hamlesi: Yapacağı teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen sol bek Eren Elmalı için yeniden hamle yapmaya hazırlanıyor. Maximin'in takımda kalmasıyla birlikte yabancı kontenjanında yer açamayan sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için 3 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı öğrenildi.

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Ara transfer döneminde son 6 güne girilirken, Fenerbahçe'de takviye planlamaları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde evrakları yetişmediği için takımda kalan Allan Saint-Maximin, ayrılsaydı sol kanat beki için transfer yapılması planlanıyordu.

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Trabzonspor forması giyen Eren Elmalı ile bir görüşme daha gerçekleştireceği kaydedildi. 

3 MİLYON EUROLUK BÜTÇE AYIRDI

Haberde bordo-mavililerin milli oyuncu için 5 milyon euro istediği ve indirim kabul etmediği aktarılırken, sarı-lacivertlilerin bu transfer için 3 milyon euroluk bütçe ayırdığı vurgulandı. 

Aradaki farkın kapanması için takas yöntemi de devreye girebilir.

24 yaşındaki oyuncu için daha önce Galatasaray devreye girmiş ancak Trabzonspor'un bonservis bedelini peşin istemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı.

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