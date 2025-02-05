TEB'den 2024'te 10,9 milyar lira net kar

Türk Ekonomi Bankası (TEB) 2024'te 10,9 milyar lira net kar elde etti.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, TEB 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı. 31 Aralık 2024 itibarıyla TEB'in aktif toplamı 611,4 milyar lira olurken, net karı 10,9 milyar lira olarak gerçekleşti. TEB'in kredileri ise toplam aktiflerinin yüzde 54,4'ünü oluşturdu.

Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB'in toplam kredileri, yıl sonunda 332,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduatı ise 405,6 milyar lira oldu. 2024'te güçlü sermaye yapısıyla istikrarlı büyümeyi sağlayan ve karlılığını sürdürülebilir bir şekilde devam ettiren TEB'in öz kaynakları 44 milyar lira olurken, sermaye yeterlilik rasyosu, hedef rasyo olan yüzde 12'nin üzerinde, yüzde 19,15 olarak gerçekleşti.

Yıl boyunca uluslararası kurumlardan sağladığı kaynaklarla reel sektörü destekleyen TEB, kasım ayında yenilediği sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına 450 milyon dolar destek sağladı.

TEB'in yenilenen sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon dolar talep gelirken, 14 ülkeden toplam 24 bankanın katılımıyla gerçekleşen sendikasyon kredisi ilave kaynak artışıyla yüzde 136 oranında yenilendi.