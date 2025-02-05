Hepsiburada deprem bölgesindeki 10 binden fazla işletmeyi ekonomiye kazandırdı

Hepsiburada'nın "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programındaki desteklerle 6 binden fazla yeni işletme e-ticarete başladı, deprem bölgesinden e-ticaret yapan aktif işletme sayısı 10 bini aştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, 2 yıla yakın süredir devam eden programının sonuçlarını açıkladı.

Deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ'leri e-ticarete kazandırmayı, güçlendirmeyi, bu yolla hem ekonomik kalkınma hem de toplumsal refahın tesisine katkıda bulunmayı amaçlayan programdaki toplam ticaret hacmi 10 milyar liraya yaklaştı. 6 binden fazla işletme depremden sonra ilk kez platformda e-ticaret yapmaya başladı, bölgeden e-ticaret yapan toplam aktif işletme sayısı 10 bini geçti.

Programdan yararlanarak e-ticaret yapan girişimci kadın ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini aşarken, satış hacimleri yaklaşık 675 milyon lira oldu.

Hepsiburada, kadın odaklı sürdürülebilir kalkınma için Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) Türkiye ve Kadın Girişimcileri Derneğiyle (KAGİDER) işbirliği yaparak kadın kooperatiflerinin ürünlerini içeren "Kadının Emeği Geleceğin Temeli" projesini de hayata geçirdi.

Şirket, programda Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta "E-ticaret İhtisas Merkezleri" açtı.

Yeni başlayanların e-ticarete girişlerini kolaylaştıran, ihtiyaç duyanlara satış, pazarlama, teknoloji, lojistik, eğitim desteği veren merkezler programın kalıcı eserleri olarak bölgedeki faaliyetlerine devam ediyor.

Merkezlerde bugüne kadar 4 bin işletmeye e-ticaret eğitimleri ve teknolojik destekler verildi.

Depremin 2. yılında "Deprem Bölgesiyle Dayanışmaya Devam" sloganıyla bölgedeki satıcıların ürünlerini ana sayfasına taşıyan Hepsiburada, ayrıca, müşterilerini deprem bölgesinden alışveriş yapmaya davet ederek dayanışmayı da sürdürüyor.

Dijital Destek Kartları, platform üzerinden satışa sunuldu

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'yla (UNICEF) işbirliği yapan Hepsiburada, depremden etkilenen çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, eğitimlerinin desteklenmesine yönelik "Dijital Destek Kartları"nı platform üzerinden satışa sundu. Müşteriler farklı meblağlardaki kartlara şirketin ana sayfasından ulaşıp satın alarak, bölgedeki çocukların yaşam ve eğitim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunabiliyor.

Hepsiburada, çocukların eğitime ve oyuna erişimini artırmayı amaçlayan "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamındaki tüm çalışmalarını da son iki yıldır deprem bölgesinde yürütüyor. Hayata Destek Derneği işbirliğiyle sürdürülen proje kapsamındaki bilim ve sanat atölyeleri, oyun ve eğlence etkinlikleri, kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleri dağıtımıyla bugüne kadar 250 bine yakın çocuğa ulaşıldı.

Depremden etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik "Yarınlara Söz" programı kapsamında ise 300'den fazla gence girişimcilik ve e-ticaret eğitimi verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan gençlere şirkette staj ve mentörlük fırsatları sunuluyor. Program, gençlerin önündeki eğitime ve istihdama erişim bariyerlerini kaldırmayı, gençler arası eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor.

"Sözümüzü tutmak acımızı bir nebze de olsa azaltıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı Cem Tanır, programı depremden 1 ay sonra başlattıklarını belirterek, program için "Hepsiburada Sözü" verdiklerini vurguladı.

Türkiye'yi derin bir yasa boğan kayıplar verildiğini aktaran Tanır, "Yaraları sarmak için ilk günden tüm ülke seferber olduk, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Ancak bölgedeki çalışmalarımızda Hepsiburada olarak bölgeye sunacağımız en büyük katkının, teknoloji, ticaret, lojistik ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak ekonomik ve toplumsal iyileşmeye destek vermek olduğunu gördük. Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programını bu inançla 'Hepsiburada Sözü' vererek başlattık." ifadelerini kullandı.

Tanır, programın ikinci yılının sonunda deprem bölgesinden 10 bin aktif satıcıya ulaşmayı, satıcıların şirket üzerinden yaptığı ticaretin hacmini 10 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini kaydederek, "Bu hedefin büyük bölümüne henüz program bitmeden ulaşmak ülkemize, insanımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sözümüzü tutmak acımızı bir nebze de olsa azaltıyor. Depremde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." açıklamasını yaptı.

Programın, afet sonrası yeniden yapılanma dönemlerinde e-ticaretin kritik rolünü ortaya koyması açısından örnek bir model olduğuna dikkati çeken Tanır, "Önümüzdeki dönemde gerek programın doğrudan ve dolaylı etkilerini raporlamak, gerek afet çalışmaları için örnek bir vaka olarak sunmak konusunda adımlar atacağız. Programla edindiğimiz deneyimi literatüre kazandırarak dünyayla paylaşmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.