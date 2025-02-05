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Kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu bulundu

Kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesinde kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ilçesindeki kargo firmasına düzenlenen operasyonda narkotik köpeği Tony ile yapılan aramada, tarım ilaçlama pompasına gizlenmiş 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan F.K, emniyete götürüldü.

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