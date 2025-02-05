Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleriyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Antalya'da, akşam saatlerinden sonra Mersin'in kuzey ve batısında, gece saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinin kuzey kesimleriyle Hatay'ın Arsuz ilçesinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.