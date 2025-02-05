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Zorlu Enerji 334 şirket arasında 3'üncü oldu

Zorlu Enerji 334 şirket arasında 3'üncü oldu

Zorlu Enerji, halka açık şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faaliyetleri performans değerlendirmesinde dünya genelinde 334 şirket arasında 3'üncü olduğunu bildirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik faaliyetleriyle sektörde önde gelen şirketler arasında yer alıyor.

Zorlu Enerji, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan ESG değerlendirmesinde 88 puan ile dünyada 334 şirket arasında 3'üncü olurken, sektörün en köklü ESG veri platformlarından biri olan S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda ESG puanını 49'dan 74'e yükseltti.

Şirket, bu puanla uluslararası arenada sektörün yüksek puan alan şirketlerinden biri oldu.

Karbonsuz büyüme hedefleniyor
2030'a kadar ürettiği enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan üreteceğini taahhüt eden şirket, kendi operasyonlarının yanında müşterilerinin de karbonsuz büyümelerini kolaylaştırmak adına 2040'a kadar tüm değer zincirini net sıfır hale getirme hedefi doğrultusunda faaliyetlerini yürütüyor.

Ayrıca, biyoçeşitliliğin korunmasını da önemseyen Zorlu Enerji, operasyonlarının ve tesislerinin bulunduğu bölgelerde 2035'e kadar biyoçeşitliliğin muhafazası ve geliştirilmesi için yatırım yapmayı sürdürerek uluslararası çerçeveler ile tam uyumlu olarak net pozitif olmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Elif Yener, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji odaklı faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek, 'ESG alanında yükselen performansımızı gösteren rapor sonuçları, sürdürülebilirlikte sektörümüz adına öncü bir rol üstlendiğimizin göstergesi olarak bizi gururlandırıyor. Şirketlerin karbon salımlarını azaltma hedeflerini bilimsel temellere dayandırmayı amaçlayan Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi'ni (SBTi) Türkiye'de imzalayan ilk şirket olmamızın yanı sıra CDP Ormansızlaşma ve TCFD raporlarını yayımlayan ilk Türk şirketleri arasındayız.' ifadelerini kullandı.

Yener, yenilenebilir kaynaklardan üretim yapmaktan enerji dönüşümüne kadar geniş alanda aktif olduklarına işaret ederek, 'Faaliyetlerimizde, riskleri minimize edip pozitif etki yaratmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda AR-GE ve geleceğin teknolojilerine odaklanarak faaliyetlerimizi kaynak çeşitliliğimizi artırma hedefiyle sürdüreceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

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