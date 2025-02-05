Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Kişisel hırslarını siyasetin merkezine yerleştirenler gibi olmadık ben değil, biz demeye enaniyetten uzak durmaya ısrarla devam edeceğiz.

22 yıl öncesine kıyasyla gururla bir Türkiye'den bahsiyorsak sizlerin büyük fedakarlığı var. Ekonomiden, hak ve hurriyetlere eşsiz kazanımlara sizlerin çok büyük katkısı var. Tahriklere iftiralara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk.

Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil kadınlarla siyaset dedik. AK Parti kadın kolları, siyasete kalite ve nitelik getirdi. Bu ülkede kadının adı yıllarca yoktu. Kadının adı vitrin olarak görülüyordu. Başörtülerinden ötürü eğitimde kamuda özel sektörde çalışma hakları kısıtlanıyordu.