BIST 9.802
DOLAR 35,93
EURO 37,45
ALTIN 3.314,26
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulunuyor. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bizim kongrelerimizde yumruklar değil yürekler konuşuyor. Biz kısa mesafe koşucusu değiliz. Kişisel hırslarını siyasetin merkezine yerleştirenler gibi olmadık ben değil, biz demeye enaniyetten uzak durmaya ısrarla devam edeceğiz.

22 yıl öncesine kıyasyla gururla bir Türkiye'den bahsiyorsak sizlerin büyük fedakarlığı var. Ekonomiden, hak ve hurriyetlere eşsiz kazanımlara sizlerin çok büyük katkısı var. Tahriklere iftiralara prim vermeden kardeşliğimizi birlikte savunduk.

Biz yola çıkarken kadınlar için siyaset değil kadınlarla siyaset dedik. AK Parti kadın kolları, siyasete kalite ve nitelik getirdi. Bu ülkede kadının adı yıllarca yoktu. Kadının adı vitrin olarak görülüyordu. Başörtülerinden ötürü eğitimde kamuda özel sektörde çalışma hakları kısıtlanıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Trump'ın Gazze çıkışı Mustafa Destici'nin de gündeminde: "Asla kabul etmiyoruz"
Trump'ın Gazze çıkışı Mustafa Destici'nin de gündeminde: "Asla kabul etmiyoruz"
Tuncer Bakırhan: Öcalan çağrı yapacak ama silah bırakanlar ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı?
Tuncer Bakırhan: Öcalan çağrı yapacak ama silah bırakanlar ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı?
Meteoroloji peş peşe uyarılar yapmıştı! İstanbul'a beklenen kar yağışı başladı
Meteoroloji peş peşe uyarılar yapmıştı! İstanbul'a beklenen kar yağışı başladı
Kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu bulundu
Kargoyla gönderilen tarım ilaçlama pompasında uyuşturucu bulundu
Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteorolojiden Akdeniz için fırtına uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4 finans kuruluşuna yetki verdi
Zorlu Enerji 334 şirket arasında 3'üncü oldu
Zorlu Enerji 334 şirket arasında 3'üncü oldu
Yapı Kredi Bankacılık Üssü, LEED'in platin sertifikasına layık görüldü
Yapı Kredi Bankacılık Üssü, LEED'in platin sertifikasına layık görüldü
İsveç'te okula yönelik silahlı saldırıda 11 kişi öldü! Göçmenlerden tepki
İsveç'te okula yönelik silahlı saldırıda 11 kişi öldü! Göçmenlerden tepki
Müsavat Dervişoğlu CHP'nin ön seçim tercihi için ne dedi?
Müsavat Dervişoğlu CHP'nin ön seçim tercihi için ne dedi?
Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Gözler sanık Nevzat Bahtiyar'da
Narin Güran davasında kritik tarih belli oldu! Gözler sanık Nevzat Bahtiyar'da
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem