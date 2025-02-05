Trump'ın Gazze çıkışı Mustafa Destici'nin de gündeminde: "Asla kabul etmiyoruz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarına ilişkin, "Trump'ın, işgal ve sürgün dayatması asla kabul edilemez ve asla kabul etmiyoruz. Trump farkında değil ama Filistinliler yüzyıldan fazla süredir Filistin'i terk etmemek için ölüyor." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Destici, "Felaketten etkilenen herkes bizim kardeşimiz, yıkılan her ev bizim evimiz, hayatını kaybeden, yaralanan, yakınlarını kaybeden her vatandaşımız bizim ailemizin bir ferdidir." ifadesini kullandı.

Destici, depreme karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin görüşlerini belirterek, "AFAD başta olmak üzere diğer kurumlarımız cansiparane çalışmışlardır. Ama gördük ki maalesef eksiklikler olmuştur, noksanlıklar olmuştur. Bunun için bütün doğal afetlere karşı Türkiye'yi hazırlayacak, depremlere karşı hazırlıklı olacak bir bakanlık kurulması bize göre şarttır." dedi.

Vatandaşların yaşadıkları binaların hasar durumunu bilmediklerini ifade eden Destici, Türkiye'deki tüm binaların bağımsız denetimciler tarafından incelenmesi ve kamuoyuna duyurulması gerektiğini söyledi.

Destici, "Müteahhit Sicil Kanunu" ve "Depremzede Emeklilik Yasası" hazırlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde özel bir kurtarma gücü ve Afet Yönetim Merkezi kurulması önerisinde bulundu.

Öte yandan, DEM Parti'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamaya ilişkin, "Bir devletin, ciddi bir devletin, bir hukuk devletinin, köklü bir devletin, güçlü bir devletin, bir terör örgütüne, bir suç örgütüne nasıl davranması gerekirse öyle davranması gerektiğini söylüyoruz." diye konuştu.

Destici, Suriye'deki Türkiye'yi hedef alan terör yapılanmalarının tamamı yok edilinceye kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Suriye hükümetinden en öncelikli beklentimiz asla Suriye'nin kuzeyindeki PKK'nın uzantısı terör yapılanmasına müsamaha göstermemesi ve orayı tamamen ortadan kaldırması ve Suriye'nin bütünlüğünü kurmasıdır." açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri ve İslam dünyasını dehşete düşürecek açıklamalar yaptığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Trump'ın işgal ve sürgün dayatması asla kabul edilemez ve asla kabul etmiyoruz. Trump farkında değil ama Filistinliler yüzyıldan fazla süredir Filistin'i terk etmemek için ölüyor. Filistin'de insanlığa karşı suç işliyorsunuz. Toplu sürgünden bahsederek 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa edilmeye çalışılan küresel barış, demokrasi ve insan haklarına dayalı düzeni kendi ellerinizle yok ediyorsunuz. 50 binden fazla insanı katlettiniz. Gazzelilerin evlerini yerle bir ederken Siyonist amaç zaten o günden belliydi. Gazzelilerin zorunlu göçünü açıkça konuşmaya başladınız. Yaptığınız şeyin Nazilerin Yahudilere karşı uyguladığı Holokost'tan ne farkı var?"

Trump ne dedi?