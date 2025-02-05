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Tuncer Bakırhan: Öcalan çağrı yapacak ama silah bırakanlar ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı?

Tuncer Bakırhan: Öcalan çağrı yapacak ama silah bırakanlar ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın beklenen çağrısıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Evet, Sayın Öcalan, koşulları oluştuğunda bir çağrı yapacak. Hazırlığı da var. Ama bu çağrı yapıldıktan sonra hükümet hangi adımları atacak? Yol haritası nedir? Silahı bırakan ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı? Siyasi tutsaklara ne olacak? Yerel yönetimler, kayyımlar ne olacak? Bu meselenin başı olarak halk senden bir yol haritası bekliyor" dedi.

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22 Ekim'de MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan'a terör örgütü PKK'ya silah bıraktırma çağrısıyla başlattığı süreçte kritik gelişmeler yaşanıyor.

Şubat ayı içinde Öcalan'ın silah bıraktırma çağrısı yapacağı iddiası kulislerde konuşulurken, dikkat çeken bir açıklama DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.

Tecrit kalksın

Bakırhan, Diyarbakır’da Toplumsal Barış ve Özgürlük Buluşması'nda konuya ilişkin şunları söyledi:

"Madem Öcalan'ı başmüzakereci kabul ettiniz. Şimdi ben buradan Bahçeli'ye sesleniyorum. Başmüzakereci bir hücrede tutsak edilir mi nasıl müzakere edecek? Nasıl kendi görev ve rolünü oynayacak? Madem başmüzakereci kabul ettiniz o zaman tecridi kaldıracaksınız.

Silahı bırakan nereye gidecek?

Tarihi fırsatı değerlendirme şansı iktidardadır. Bugüne kadar sesini çıkarmayan bu konuda net yol haritası ortalya koymayan Sayın Erdoğan'a da sesleniyoruz. Diyarbakır halkı yürütmenin ne düşündüğünü hangi somut adımları atacağını merak ediyor. Top iktidardadır. Evet, Sayın Öcalan, koşulları oluştuğunda bir çağrı yapacak. Hazırlığı da var. Ama bu çağrı yapıldıktan sonra hükümet hangi adımları atacak? Yol haritası nedir? Silahı bırakan ne yapacak, nereye gidecek, ailesine kavuşacak mı? 'Suriye'de Irak'ta Kandil'de kalmasın' diyenler bunun altyapısını oluşturdu mu? Siyasi tutsaklara ne olacak? Ana dilde eğitim ne olacak? Yerel yönetimler, kayyımlar ne olacak? Bu meselenin başı olarak halk senden bir yol haritası bekliyor."

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