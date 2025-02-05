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İspanya'dan ABD Başkanı Trump'ın skandal Gazze planına tepki

İspanya'dan ABD Başkanı Trump'ın skandal Gazze planına tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri yerinden etme planına karşı olduğunu belirterek "Gazze, Filistinli Gazzelilerin toprağıdır." dedi.

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Başkent Madrid'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Albares, Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına karşı olduğunu söyledi.

Albares, "Bu konuda çok açık olmak istiyorum. Gazze, Filistinli Gazzelilerin toprağıdır. Filistinliler, Gazze'de kalmalıdırlar. Gazze, Filistin devletinin geleceğinin bir parçası olmalıdır. İspanya ve İspanyol halkı onları (Filistinlileri) destekleyecektir." diye konuştu.

Filistin için geçerli olanın sadece iki devletli çözüm olduğunu yineleyen Albares, bunun İsrail devletinin refah ve güvenliğini de garanti edeceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump'ın bu açıklamalarına bir çok ülkeden tepkiler gelmiş, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin." ifadelerini kullandı.

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