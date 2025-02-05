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Survivor Turabi'nin şarkısı olay oldu Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıktı

Survivor Turabi'nin şarkısı olay oldu Turabi Çamkıran hakkında yakalama kararı çıktı

Survivor Turabi Çamkıran, İngilizce arabesk şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Küfürlü sözleri bulunan 'wine me dine me' adlı şarkıya tepki yağdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı. Çamkıran hakkında yakalama kararı verildi.

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Survivor yarışma programına katılmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran'ın küfürlü İngilizce şarkısı tepki çekti.

Kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerledolu şarkıya sosyal medyada eleştiri yağdı.Kullanıcılar, şarkının uygun olmayan sözleri için tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Yakalama kararı

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

Bakanlık müdahil olmuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turabi'nin kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.

Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayımlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle, videonun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulunmuştu.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirilmesi kararı vermişti.

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