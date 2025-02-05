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HABER /  POLİTİKA

CHP'den ön seçim krizi patlak verdi üç isim 9 Şubat'ta bir araya geliyor

CHP'den ön seçim krizi patlak verdi üç isim 9 Şubat'ta bir araya geliyor

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı Mansur Yavaş'ın tepkisini çekti. Krizin büyümesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Şubat'ta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile sorunu çözme adına bir araya gelecek.

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CHP'de erken başlayan cumhurbaşkanı adayı tartışması partiyi böldü. CHP yönetiminin cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme tercihi, iki güçlü adayı karşı karşıya getirdi.

Parti içinde hakim olduğu bilinen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön seçimde ilk sırada çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Anketlerde ilk sırada çıkan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "aday için erken" yorumunda bulundu.

İmamoğlu ise "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın bakışı, görüşü farklı olabilir. Yine de biz konuşuruz. Bunlar parti için meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin beraber havaya kalktığı süreci beraber tarifleriz, tariflemek zorundayız" dedi. 

CHP lideri Özel, önceki gün tartışmalara ilişin "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ÜÇ İSİM BİR ARAYA GELİYOR

Adaylık tartışmasının büyümesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, harekete geçti. Partiden yansıyan haberlere göre Özel, tarih değişmezse 9 Şubat'ta Yavaş ve İmamoğlu ile birlikte adaylık konusunu genel merkezde görüşecek.

Seçilen tarihin ön seçim gündemiyle 10 Şubat'ta toplanacak parti meclisi toplantısından bir gün öncesinde olması dikkat çekti.

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