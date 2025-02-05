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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı İsmail ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ile bir araya geldi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali İç Güvenlik Bakanı Abdullahi Şeyh İsmail ve heyetini Bakanlıkta misafir ettiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Sayın Bakan ile başta terörle mücadele, kolluk eğitimi ve düzensiz göçle mücadele konuları olmak üzere bakanlıklarımız arasında işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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