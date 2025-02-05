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Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem daha!

Ege Denizi'nde peş peşe 2 deprem daha!

AFAD, Ege Denizi'nde 4.5 ve 4.4 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 14.33 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

 Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Ayrıca saat 14.52 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. 

BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Ege Denizi çevresi, peş peşe yaşanan depremlerle sarsılmaya devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre; 26 Ocak’tan dün saat 14.00'a kadar Ege Denizi’nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Öte yandan Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Halkın büyük çoğunluğu, adayı hava ve deniz yoluyla terk etmeye devam ediyor.

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