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Survivor Turabi hakkında yakalama kararı

Survivor Turabi hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında ‘Müstehcenlik’ suçundan soruşturma başlatılarak hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, başsavcılık, bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Çamkıran hakkında yakalama kararı verdi.

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