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Hakkari'de zehirlendiği düşünülen 57 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari'de zehirlendiği düşünülen 57 öğrenci hastanelik oldu

Hakkari'de 57 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ekiplerin numune aldığını sonuca göre durumun netlik kazanacağını duyurdu.

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Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören Akçalı İlk ve Ortaokulu'nun 3 öğrencisinde öğle yemeğinden sonra bulantı ve kusma şikayeti görüldü.

Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu öğrenciler ile okuldaki 54 öğrenci daha tedbir amaçlı Hakkari ve Yüksekova'daki hastanelere kaldırıldı.

Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yüksekova Devlet Hastanesine giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama

Müdürlük tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı öğrencilerin sabah okula gelirken bulantı ve karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurduğu belirtildi.

Okulda öğle arasında kumanya desteğinde bulunulan öğrencilerde bulantı ve karın ağrısı şikayetlerinin artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekipleri öğrencilerimizin muayenelerini yaparak müdahalede bulunmuş ve gerekli tetkikler istenmiştir. Tetkiklerin sonucunda evde yenilen bir üründen mi veya okulda dağıtılan kumanyadan mı olayın vuku bulduğu netlik kazanacak. Ayrıca su ve gıda numunesi almak için de ekipler görevlendirildi. An itibariyle herhangi bir öğrencimizde hayati bir tehlike bulunmamakta olup sadece tedbir amaçlı 57 öğrencimiz, müşahade altında tutulduktan sonra tetkikleri yapılarak çoğunluğu taburcu edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Süreç, bizzat Valimiz Sayın Ali Çelik tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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