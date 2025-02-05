CHP'li Akif Hamzaçebi'den Özel'e: O koltukta oturmayın

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski milletvekili Akif Hamzaçebi, kurultayın şaibeli olduğunu belirterek Özgür Özel'e "O koltukta oturmayın" dedi.

Abone ol

Özgür Özel'in genel başkanlığa gelmesinden bu yana parti içindeki huzursuzluklar artık gözle görülür şekilde ortaya çıkıyor. Partinin yeni yönetiminden rahatsız oldukları bilinen isimler, artık seslerini yüksek sesle dile getirmeye başladı.

Bu süreç devam ederken partide yeni bir kriz patlak verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında iç savaş başlarken, İmamoğlu, Özgür Özel'i baskı altına alarak 'ön seçimi' kabul ettirdi.

Başta Mansur Yavaş'ın tepki gösterdiği bu karara ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen isimlerden de bir bir tepki gelmeye başladı. Partinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Açıklamalarında Özgür Özel'i hedef alan Hamzaçebi, kurultayın şaibelerle anıldığını söyledi.

"O KOLTUKTA OTURMAYIN"

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı söylenen sözlere Özel'in ses çıkarmadığını da belirten Hamzaçebi, "CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmayın" dedi.

Ayrıca partinin iki başlı bir yönetime teslim olduğunu vurgulayan Hamzaçebi, şu an cumhurbaşkanı adayını belirlemenin hukuki bir karşılığı olmadığını da vurguladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

CHP eski Milletvekili Akif Hamzaçebi, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “şaibeli kurultay” iddiasına cevap veremeyenler Cumhurbaşkanı Adayı belirlemek üzere yola çıkmasınlar. Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in Genel Başkan seçildiği CHP Kurultayına ilişkin olarak benim saydığım tam dört kez “şaibeli kurultay” dedi.

Bu iddianın muhatabı Genel Başkanımızdır. Erdoğan bu iddiasını son olarak 1.02.2025 tarihinde, Özgür Özel’in seçim çevresi Manisa’da AK Parti İl Kongresinde tekrarladı. Cümle şöyle: "Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal'i partiden tehcir ettiler."

"CHP'Lİ OLARAK BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Erdoğan Özel’e kendi memleketinde ağır bir ithamda bulunuyor ve Genel Başkanımız buna suskun kalıyor. Ben bu iddianın ağırlığı altında eziliyorum, üzüntü duyuyorum. Hiç bir CHP’li bu iddiayı kabul edemez. “Sükut ikrardan gelir” yani susmak kabullenmektir. Bu iddiayı kabul ederek CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturulamaz. Ya meydan okuyarak bu iddiayı reddedin ya da o koltukta oturmayın.

KILIÇDAROĞLU SESSİZLİĞİNİ BOZUYOR

CHP içerisinde kavgalar ve tartışmalar sürerken eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, uzun süren sesliğini canlı yayında bozacak.

Cuma günü KRT TV'de soruları yanıtlayacak Kılıçdaroğlu'nun, CHP içerisinde son yaşananlara ilişkin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.