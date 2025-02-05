Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.

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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında vefat etti. Gürsoy Yalçın, uzun süredir yoğun bakımda kanser tedavisi görüyordu. Yalçın’ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.

KARDEŞİ İÇİN BEŞİKTAŞ'I KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın’ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

"VEFAT ETTİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Beşiktaş Kulübü'nden başsağlığı mesajı paylaşıldı. Siyah-beyazlı takımdan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK

"SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Türkiye Futbol Federasyonu, Gürsoy Yalçın için başsağlığı mesajı yayınladı. TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

A Millî Futbol Takımımızın eski oyuncusu ve teknik direktör Ali Rıza Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde de yer alan ancak bir süredir tedavi gören Merhum Gürsoy Yalçın'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.