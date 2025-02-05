Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı! Paşinyan duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Atlantik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi konusunda önemli adımlar atıldığını söyledi. Paşinyan, "Çok yakında somut sonuçlar elde etmeyi umuyoruz" dedi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD'nin başkenti Washington'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında katıldığı Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri normalleştirme adına ciddi bir çaba içinde olduklarını ifade etti.

AZERBAYCAN İLE BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Ülkesinin mevcut bölgesel ilişkilerini değerlendiren Paşinyan, Azerbaycan ile yürütülen barış müzakerelerinde kritik öneme sahip bir aşamaya gelindiğini dile getirdi. Paşinyan, görüşmelerde 17 maddeden 15'i üzerinde tam mutabakata varıldığını söyledi.

"AZERBAYCAN, ERMENİSTAN VE TÜRKİYE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINLAŞACAK"

Paşinyan, görüşmelerin sürdüğü iki maddenin çözümü için ise, "Mümkün olan en kısa sürede süreci tamamlamayı umuyoruz. Biz Azerbaycan ile doğrudan çalışıyoruz ancak uluslararası toplumun desteği de kalıcı barış için kritik öneme sahip. Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye hiç olmadığı kadar yakınlaşacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ HIZ KAZANIYOR

Türkiye ile ilişkilere de değinen Paşinyan, normalleşme konusunda kararlı olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birçok kez görüştüğünü anımsattı. Ermenistan Başbakanı, iki ülke arasında sınırın belirli gruplar için açılması yönünde bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Paşinyan, "Sınırımızı 3. ülke vatandaşlarına ve diplomatik pasaport sahiplerine açmak için somut bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede uygulamaya geçirmeyi umuyoruz ve bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

"ÇOK YAKINDA SOMUT SONUÇLAR ELDE ETMEYİ UMUYORUZ"

İki ülke dışişleri bakanlarının ve temsilcilerinin sürekli olarak iletişim halinde olduğunun altını çizen Paşinyan, "Belki de hiç bu kadar aktif bir diyalog yürütülmedi" dedi. Ermenistan lideri, ilişkilerde bazı nüanslar bulunsa da sürecin ilerlediğini aktararak, "Çok yakında somut sonuçlar elde etmeyi umuyoruz" görüşünü belirtti.