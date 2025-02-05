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Hadi Özışık'tan Murat Kurum'a 'Özgür Özel' sorusu

Bakan Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen basın toplantısında Özgür Özel'in deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine tepki gösterdi. Özel’i bölgedeki çalışmaları yerinde görmeye davet eden Kurum, muhalefetin süreci siyasi malzeme yaptığını savundu. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Keşke iki yıl önce temel atsaydınız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da düzenlenen "Asrın İnşası ve İhyasında İkinci Yıl" basın buluşmasında açıklamalarda bulundu. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın sorularını yanıtlayan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesiyle ilgili eleştirilerine tepki gösterdi.

Deprem bölgesindeki çalışmaları iktidar ve muhalefet ayrımı yapmadan herkesin yerinde görmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, Özel'i deprem bölgesine davet etti. "Biz kendisini bütün deprem bölgesindeki yerleri gidip ziyaret etmeye davet ediyoruz" diyen Kurum, muhalefetin süreci siyasi malzeme olarak kullandığını savundu. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirerek, "Keşke iki yıl önce temel atsaydınız, bugün açılış yapmış olurdunuz" ifadelerini kullandı.

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