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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralacaklarına yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Fidan, 'Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır' dedi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi devralacaklarına yönelik sözlerine tepki göstererek "Son günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır" dedi.

HAKAN FİDAN'DAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesine yönelik açıklamalara tepki gösteren Fidan, "Filistin meselesi, Filistinlilerin ait olduğu topraklardan sürgün edilmesiyle başlamış bir sorundur" dedi.

"KABUL EDİLEMEZ BİR DAYATMADIR"

Fidan açıklamasının devamında Trump'ın sözlerini 'dayatma' olarak değerlendirerek; éSon günlerde ortaya atılan Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliye edilmesi fikri, kabul edilemez bir dayatmadır. Gazzelilerin tehcir edilmesini teklif etmek abesle iştigaldir, tartışmaya açılması bile yanlıştır" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ADIMIN KARŞISINDAYIZ"

Bakan Fidan açıklamasını "Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız" diyerek sonlandırdı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerekmesi halinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini söylemişti.

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